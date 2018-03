„Zum Glück sahen Zeugen Angriff der Kontrolleure“

Mit Verletzungen im Krankenhaus

Der Tiroler wurde bei einer Fahrscheinkontrolle in der Linzer Straßenbahn von Kontrolleuren am Hals gepackt, in Catchermanier zu Boden gerissen und an die Wand gedrückt. Dabei an Finger und Knie verletzt und erlitt einen Bluterguss – daher auch im Krankenhaus war.