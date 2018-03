NEOS: „Kurz versucht sich als Mini-Orban“

„Nationale, kleingeistige Schrebergartenpolitik statt europäischer Lösungen. Offenbar arbeitet unser Kanzler schon wieder an seiner Bewerbung für den Visegrad-Klub“, ätzte Krisper. In der Migrationspolitik beweise die Regierung „wieder einmal, wie weit es mit ihrem europäischen Bekenntnis in der Praxis her ist“.