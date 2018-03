Van der Bellen gratuliert Putin zum Wahlsieg

Eigentlich gehört es zu den diplomatischen Gepflogenheiten, dass man Staats- und Regierungschefs zu Wahlsiegen gratuliert, mit denen man bilaterale Beziehungen hat. Doch wegen der Affäre um den Giftanschlag auf einen russischen Ex-Spion in Großbritannien, hinter dem die britische Regierung Kremlchef Wladimir Putin vermutet, hatten mehrere westliche Spitzenpolitiker auf eine Gratulation an Putin zu dessen jüngster Wiederwahl verzichtet. So teilte EU-Ratspräsident Donald Tusk am Mittwoch mit, dass er „nach dem Salisbury-Anschlag nicht in der Stimmung“ sei, „die Wiederernennung von Präsident Putin zu feiern“. In diesen Chor will Bundespräsident Alexander Van der Bellen nicht einstimmen: Er unterschrieb am Mittwoch ein Glückwunschschreiben an den neuen alten Kremlchef.