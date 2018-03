Köpferollen nach teurem Spitals-Voodoo geht weiter

Insider: „So geht das nicht“

Sylvia S. hat einen mit angeblich mehr als 10.000 Euro pro Monat dotierten Beratervertrag für das Projekt KH Nord und dürfte sich für das Engagement des ohne Gewerbeschein tätigen Bewusstseins-Forschers Christoph F. eingesetzt haben. Am Montag wird S. in der Spitäler-Direktion vorgeladen, berichtet ein Insider des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV): „Der Vertrag wird beendet, so geht das nicht.“