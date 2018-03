Weit ist es bei Rapid gekommen: Stolz auf 0:1!

Weit ist es gekommen bei Rapid, dass man sich mit einer 0:1-Pleite bei Red Bull Salzburg so richtig zufrieden zeigt. Noch dazu, wenn man nach der Anfangsphase gut und gerne mit drei Toren in Rückstand liegen hätte können, ein „außerirdischer“ Goalie Richard Strebinger die bisher besten 90 Bundesliga-Minuten zeigte und so Rapid lange Zeit im Spiel hielt.