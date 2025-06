„Das war ein Versagen des gesamten Teams!“

Die 1,69 Meter „große“ Jena-Tofrau El Sherif? Konnte zunächst gar nichts dafür, schaute beim Weitschuss zum 0:5 aber nicht gut aus. Und vor der Pause gab’s den Six-Pack, den sich so mancher ÖFB-Anhänger dann lieber an der Schank bestellt hätte. Bitter, dass Österreich durch Hickelsberger nicht verkürzen konnte, nach der Pause die DFB-Torfrau einen starken Höbinger-Freistoß entschärfte. Da hatte Schriebl schon dreimal gewechselt, mit Feiersinger und Pinther zwei rausgenommen, die „neu“ in die Startelf gerutscht waren.