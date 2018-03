„Eva Glawischnig hat sich selbst disqualifiziert“

Viele User fragen sich natürlich, wie Eva Glawischnig den neuen Job mit ihrer bisherigen Einstellung zum Glücksspiel überhaupt vereinbaren kann. "Na das lass ich mir jetzt aber auf der Zunge zergehen. Wie grüne Ideologie und Glückspiel zusammengeht. Fast hätte ich gesagt, in der Not frisst der Teufel Fliegen …", meldet sich User ThomasStern zu Wort. Andere Leser sehen sich nun auch bestätigt, da Glawischnig "in ihrem bisherigen Job voll und ganz versagt hat" – so User gega. Grazer54 meint sogar: "Da passt sie hin. War ihre Politik nicht auch ein Glücksspiel? Das Ende sieht man ja."