USA warnen Putin: Atom-Pläne „direkter Verstoß“

„Weltuntergangsuhr“ steht bereits auf zwei Minuten vor zwölf

Kurz vor der Verkündung der US-Nukleardoktrin stellte die renommierte Organisation „Bulletin of the Atomic Scientists“ ihre berüchtigte „Weltuntergangsuhr“, die das Risiko einer Atomkatastrophe anzeigen soll, bereits auf zwei Minuten vor 12 Uhr vor. Dieselbe Alarmstufe erreichte sie zuvor erst einmal - 1953 in eisigen Hochphasen des Kalten Kriegs.