Kurz zu Raucher-Streit: „War Koalitionsbedingung“

Keiner will, aber alle halten sich an Abkommen

Unterdessen schlägt nun Vizekanzler Strache zurück und schiebt den Ball wieder an die ÖVP. Wenn es nach ihm ginge, wünsche er sich schon heute eine Volksabstimmung, so Strache bei einer Wahlkampfveranstaltung der Blauen in Tirol. Allerdings sollte dann gleich über ein ganzes Paket – etwa auch über Tempo 160 auf den Autobahnen, den Handelspakt CETA, die "ORF-Zwangsgebühren" oder die "Schuldenunion" - abgestimmt werden. Aber dies sei eben mit der ÖVP nicht möglich, und deshalb halte auch er sich an das Regierungsabkommen, so Strache.