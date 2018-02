Es isch Zeit zu wählen in Tirol!

2. Die symbolische Bedeutung der Wahl ist trotzdem nicht zu unterschätzen. Ein Aspekt ist – wie vor vier Wochen in Niederösterreich – wie stark die Landeschefs der ÖVP bleiben. In Tirol tritt nicht im Sinn von Sebastian Kurz eine "neue Volkspartei" an, sondern werden traditionelle Wurzeln betont. Auf dem Stimmzettel steht "Landeshauptmann Günther Platter Tiroler Volkspartei".