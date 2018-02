100.000 Unterschriften für Frauenvolksbegehren

Seit 12. Februar sammeln die Initiatoren Unterschriften für das Frauenvolksbegehren, das unter anderem die Gleichstellung bei Gehalt und Aufstiegschancen im Job sowie volle Selbstbestimmung bei Gesundheitsthemen fordert. Für eine formale Einleitung waren 8401 Unterstützungserklärungen notwendig, die man bereits am zweiten Tag erreicht hatte. "Wir sind wirklich überwältigt", so Hladky. Bis zum Weltfrauentag am 8. März will man etwa 250.000 Unterschriften gesammel haben. "Jede Stimme zählt für uns."