Prozess gegen Paris-Attentäter Abdeslam gestartet

Abdeslam einziger Überlebender der Selbstmordkommandos von Paris

Der Angeklagte sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft und wurde in der Nacht von dort nach Brüssel gebracht. Er kam erst unmittelbar vor Prozessauftakt Montagfrüh beim Justizpalast im Süden der belgischen Hauptstadt an. Zum Prozessauftakt wurde er zunächst zu seiner Identität befragt. Abdeslam gilt als der einzige Überlebende der Selbstmordkommandos, die am 13. November 2015 die Pariser Terroranschläge mit 130 Toten verübten. Er soll selbst einen Sprengstoffgürtel gehabt, diesen aber nicht gezündet haben. Stattdessen soll er nach Belgien geflohen und untergetaucht sein. Monatelang galt er als meistgesuchter Mann Europas.