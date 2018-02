Silber für Gritsch und Bronze für Haaser!

Die Tirolerin Franziska Gritsch hat bei der Junioren-Ski-WM in Davos in ihrem vierten Rennen die dritte Medaille geholt! Im Super-G am Sonntag sicherte sich die 20-Jährige nur fünf Hundertstel hinter der Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie Silber. Platz drei ging an die Schweizerin Stephanie Jenal (+0,63 Sek.). In der Kombination der Burschen fuhr indes Raphael Haaser zur Bronze-Medaille.