Zidane wütend: Real Madrid kommt nicht auf Touren

Der Franzose, im Sommer nach dem zweiten CL-Titel in Serie und selbst im Dezember nach der erfolgreichen Club-WM noch gefeierter Held, steht zunehmend in der Kritik. Das Champions-League-Achtelfinale gegen Paris St. Germain könnte zum Schicksalsduell werden. Das Hinspiel in Madrid steigt bereits am 14. Februar.