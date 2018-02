Heute letztes Heim-Derby für Steffen Hofmann?

Talente-Arbeit läuft an

Die Rapid-Ikone macht sich nicht nur Gedanken über das sportliche Abschneiden des Profi-Teams - in seiner Eigenschaft als Talente-Manager kümmert sich Hofmann auch um die Entwicklung von vielversprechenden Nachwuchs-Kickern. So standen im Winter einige Einheiten mit Hütteldorfer Youngsters auf dem Programm. "Im Moment ist alles noch unregelmäßig, ich versuche, die Jungs kennenzulernen. Die richtige Arbeit wird erst langsam beginnen. Aber es macht jetzt schon unheimlich viel Spaß und wird für den Verein hoffentlich eine gute Geschichte."