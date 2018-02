Sibirische Kälte macht aus kochendem Wasser Schnee

Die Stadt Omsk in Sibirien gilt als eine der kältesten in ganz Russland. Im Jänner wurden in der Region Temperaturen von bis zu minus 38 Grad gemessen. Die Bewohner nehmen es gelassen und demonstrieren anschaulich, dass die klirrende Kälte auch ihr Gutes hat: Kochendes Wasser gefriert schneller als kaltes und wird in Sekunden zu wunderschönen Schneegebilden - der sogenannte Mpemba-Effekt.