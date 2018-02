Report zeigt: Gentechnik wird zum Öko-Fluch

Mit dem Versprechen, dass die Gentechnik den Landwirten das wahre Paradies bringen würde, zogen und ziehen mächtige Agrarkonzerne ins Feld. Monsanto & Co. haben unter anderem behauptet, dass durch die Manipulation am Erbgut der Pflanzen auch der vorher benötigte Einsatz von Pestiziden zurückgehen würde. Und dass die Farmer in Kanada und den USA Mega-Ernten biblischen Ausmaßes einfahren würden.