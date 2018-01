Richard Lugner: In seiner Loge wird es zu eng!

Außerdem in die Loge, in der Lugner im Vorjahr Goldie Hawn bewirtete, quetschen müssen sich die bereits eingeladenen Leibärzte des 85-Jährigen: Zahnarzt Waldemar Festenburg und Schönheitschirurg Artur Worseg, beide selbstverständlich in Begleitung. Der Societylöwe wird zudem kaum ohne eigene Begleiterin kommen und wie jedes Jahr gibt er einer jungen Dame, dieses Mal der Wienerin Tijana Lazarevic, die Chance, als Ballprinzessin mitzufeiern.