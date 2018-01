Gottschalk bereut „blöden Witz“ über Osteuropäer

Er habe sich missverständlich ausgedrückt, sagte Gottschalk am Montagabend in München und stellte klar: "Ich bin und werde nie ein Feind von irgendjemand sein - Ausländern, Inländern, egal." Gottschalk diskutierte in München mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx. Anlass war das 50-jährige Bestehen der katholischen Journalistenschule ifp, in der er 1974 ausgebildet wurde.