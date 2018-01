Nur milde Strafen für gefasste Drogendealer

„Wenigstens werden erwischte Dealer sofort in Untersuchungshaft genommen. Dort müssen sie meistens vier Wochen bleiben, bis es zum Prozess kommt“, berichten die Linzer Ermittler. Wenig begeistert sind die Ordnungshüter vom Strafenschema. So bekommt ein bisher unbescholtener Drogenhändler im Durchschnitt ab drei Monate bedingte Strafe. Ist der Verdächtige hingegen nicht mehr unbescholten, wurde aber zum ersten Mal als Dealer gefasst, so muss er mit vier bis sechs Monaten unbedingter Haft rechnen. Erst wenn jemand zum zweiten Mal beim Suchtgifthandel erwischt wurde, drohen dem Beschuldigten etwa 14 Monate hinter Gittern.