Mit Schweizern gemeinsam auf Überschall-Patrouille

Nun auch "Nacheile" zur Terrorabwehr in der Luft

Nein, müssen sie nicht. Die grenzüberschreitende "Nacheile" ist am Boden seit dem Schengener Abkommen längst vertraglich geregelt. In der Luftfahrt ist sie über der Schweiz und Österreich erst seit wenigen Monaten vereinbart. Und wird jetzt rund um den Gipfel von Davos erstmals in der Praxis schlagend. Denn ab sofort dürfen Kampfflugzeuge beider Nationen zur Terrorabwehr die Staatsgrenzen überfliegen. "Für uns ist es sehr wichtig, dass wir diesen neuen Vertrag haben", sagte der Schweizer F/A-18-Pilot Reto Kunz bei einer weiteren Premiere: Gemeinsam mit seinem Flügelmann landete der Pilot vergangene Woche erstmals in Salzburg. "Ohne Österreich ist es nicht möglich, für die Sicherheit in Davos zu garantieren", so Kunz.