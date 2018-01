FPÖ-Generalin: „SPÖ skurril und unglaubwürdig!“

Marlene Svazek, die frischgebackene Generalsekretärin der FPÖ, hat am Mittwoch erstmals dem "Krone"-Haus in Wien einen Besuch abgestattet. Im Gespräch mit krone.tv-Interviewer Gerhard Koller bezog die 25 Jahre junge Politikerin aus Salzburg zu brennenden Themen wie Rauchverbot, Arbeitslosengeld neu, der Positionierung der FPÖ in der türkis-blauen Regierung, der bevorstehenden Landtagswahl in Salzburg sowie Abschiebungen aus Österreich Stellung. In diesem Zusammenhang konterte Svazek die Kritik der SPÖ, es würden nicht genug Abschiebungen durchgeführt werden, mit den Worten: "Das ist völlig skurril und unglaubwürdig!"