Feuz krallt sich Sieg in Wengen ++ Mayer Dritter!

Alles richtig hatte am Freitag bei der Startnummern-Vergabe und am Samstag im Rennen Feuz gemacht. "Der Poker war, dass es, wenn es schön wird, im oberen Streckenabschnitt immer langsamer wird", sagte der Weltmeister, der mit seiner Wahl richtig lag. Aber er lieferte auch eine sehr starke Fahrt ab und landete seinen zweiten Abfahrts-Sieg im Wengen-Klassiker nach 2012. "Was gibt es Schöneres, als hier am Start zu stehen vor so vielen Leuten? Jeder Sieg ist etwas Spezielles, es war ein genialer Tag", meinte er nach dem neunten Weltcup-Sieg seiner Karriere. "Der Rückstand ist wenig, aber in Beaver Creek war es umgekehrt, da hatte ich die Hundertstel auf meiner Seite", sagte der mit 3 gestartete Svindal, der das Rennen erst in der Zielkurve verlor. Im Kernen-S hatte er mit dem Kopf die Bande rasiert und den Helm dabei zerschrammt. "So eng ist nicht gut", nahm es Svindal mit Humor. Er landete zum fünften Mal im fünften Abfahrtsrennen in diesem Winter auf dem Podest, führt die Disziplinwertung mit 58 Zählern Vorsprung auf Feuz an.