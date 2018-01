Schwiegertochter getötet: 20 Jahre für 43-Jährigen

"Ich glaube, dass sie sich umgebracht hat, weil mein Sohn sie verlassen wollte", sagte der Beschuldigte vor Gericht. Er räumte zwar ein, seine Schwiegertochter am Tag ihres Verschwindens von der Arbeit abgeholt zu haben und danach zwei Stunden lang mit ihr durch das Tiroler Unterland gefahren zu sein, das sei aber alles von ihr ausgegangen. Er habe sie an jenem Abend gegen 20 Uhr schließlich in Brixlegg im Bezirk Kufstein zu einem Parkplatz gefahren, wo sie in einen schwarzen BMW eingestiegen sei - zu ihrem neuen Freund, um ein neues Leben zu beginnen, sagte der Beschuldigte.