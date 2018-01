Österreich bezahlte die Flucht des IS-Terroristen

Polizisten feuerten 3200 Schüsse beim Blutbad von Paris ab

Insgesamt acht Attentäter hatten bei den Anschlägen im November 2015 beinahe gleichzeitig sechs verschiedene Orte in Paris angegriffen und sich teils selbst in die Luft gesprengt. Bei der Attacke kamen 137 Menschen ums Leben. Der folgenschwerste Angriff wurde auf die bekannte Konzerthalle "Bataclan" in der Innenstadt verübt, in der rund 1500 Menschen einen Auftritt der US-Band Eagles of Death Metal besuchten. Angegriffen wurden auch mehrere Cafés und Restaurants sowie die Umgebung des Stade de France, wo gerade das Freundschaftsspiel Frankreich gegen Deutschland lief. Wenn man bedenkt, dass alleine die Polizisten ungefähr 3200 Schüsse abgegeben haben, wird das unglaubliche Ausmaß der Attacken erst richtig deutlich.