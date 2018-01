Gericht: Österreich für Niki-Pleite zuständig

Die Übernahme der insolventen österreichischen Fluglinie Niki durch die britisch-spanische Holding IAG könnte doch noch platzen: Das Landgericht Berlin hat am Montag entschieden, dass die internationale Zuständigkeit nicht in Deutschland, sondern in Österreich liegt. Damit folgte es einer Beschwerde des österreichischen Fluggastrechteportals Fairplane, das argumentiert hatte, der "maßgebliche Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen" befinde sich am Niki-Sitz in Wien, daher müsse auch das Insolvenzverfahren in Österreich stattfinden.