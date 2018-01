Buben missbraucht: Geständnis von Ex-Trainer

Ein ehemaliger englischer Jugend-Fußballtrainer und Talentscout hat sexuelle Belästigung von Minderjährigen in sieben Fällen gestanden. Der 63-Jährige gab die Übergriffe am Montag, dem ersten Prozesstag, vor einem Gericht in Liverpool zu. Demnach hat er zwischen 1988 und 1991 sechs Buben im Alter von elf bis 14 Jahren sexuell belästigt.