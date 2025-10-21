Video zeigt: Kräne fielen wie Dominosteine

Innerhalb weniger Sekunden verwandelte sich eine Baustelle im Norden von Paris in ein Trümmerfeld: Drei Baukräne kippten nacheinander um (siehe Posting unten), Dächer flogen davon, Autos wurden zerquetscht. Bei dem plötzlichen Unwetter kam ein 23-jähriger Bauarbeiter ums Leben, mehrere Menschen wurden schwer verletzt. Die Szenen, die sich am Montag in der Gemeinde Ermont abspielten, erinnern an eine Katastrophe aus einem Katastrophenfilm – nur, dass sie bittere Realität waren.