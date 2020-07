Vorsicht beim Hundesport an heißen Sommertagen

Beobachten Sie Ihr Tier genau

Überhitzen heißt in dem Fall, dass die Körpertemperatur so hoch wird, dass organische Schäden entstehen und der Kreislauf kollabieren kann - das endet schlimmstenfalls mit dem Herzstillstand und schließlich dem Tod des Hundes. Als sportlicher Halter muss man daher genau auf sein Tier achten: "Auf jeden Fall muss man seinen Hund genau beobachten und seine Zeichen richtig deuten können. Ein schwankender Gang, kreisende Rute und ein weit aufgerissenes Maul sind hier erste Anzeichen einer Überhitzung", so Gerstl.