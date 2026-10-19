Gewaltsame Proteste in Frankreich ++ OP-Wartezeit

Aus Protest wird Zerstörung: Frankreich ringt nach heftigen Ausschreitungen um Antworten. Während brennende Geschäfte und Straßenschlachten für Entsetzen sorgen, geht es längst auch um die Frage, wer für die Eskalation verantwortlich ist. Und: Wer auf eine OP wartet, braucht nicht nur Geduld, sondern auch klare Informationen. Doch genau daran hapert es bei Österreichs Wartelisten. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.