Der Ärger mit der Servicepauschale

Ein Blick auf die Handyrechnung sorgt bei vielen Konsumenten für Ärger, wenn sie wieder einmal fällig ist: die Servicepauschale. Dabei ist die umstrittene Zusatzgebühr längst Gegenstand von Klagen. Je nach Anbieter und Vertrag handelt es sich meist um Beträge zwischen 25 und 35 Euro jährlich. Doch welche konkrete Leistung bekommen Kunden dafür? Genau das stellt die Arbeiterkammer infrage.