Fußfessel für Benko, Paketsteuer und „Tierzauber“

Ein überraschender Erfolg für René Benko: Der Milliarden-Pleitier darf die Untersuchungshaft verlassen und in den elektronisch überwachten Hausarrest wechseln. Der zuständige Richter in Innsbruck hat seinem Antrag auf eine Fußfessel stattgegeben. Und: Erst gemeinsam beschlossen, jetzt will plötzlich keiner mehr dafür geradestehen – die Paketsteuer bringt die Koalition unter Druck. Außerdem: . Damit Hunde und Katzen gut versorgt sind, bringt der „Tierzauber“-Truck ab November Futterspenden quer durch Österreich. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.