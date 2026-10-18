Viel Ärger bei Bushaltestellen

Nicht überall reicht das Angebot

Und es gibt regionale Versorgungslücken. Eine im Auftrag der AK durchgeführte Studie der Technischen Universität Wien analysierte anhand der ÖV-Güteklassen, wie gut Tiroler Erwerbstätige an den öffentlichen Verkehr angebunden sind. Die Güteklassen messen die Erschließungsqualität anhand von Haltestellenentfernung, Verkehrsmittel und Fahrplan.

Das Ergebnis: Der Wohnort von rund 9 % der Tiroler Erwerbstätigen ist nicht ausreichend vom öffentlichen Verkehr erschlossen. In 80 der 277 Gemeinden trifft das auf mindestens jede fünfte erwerbstätige Person zu. Selbst nach simulierten Taktverdichtungen bleiben noch immer 31 Gemeinden übrig. In acht Gemeinden liegt der Anteil gar bei über 80 %. Mehr Verbindungen reichen also nicht aus; es braucht zusätzliche Haltestellen.