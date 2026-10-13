Koalition im Vertrauens-Tief ++ Linz im Höhenflug

Die SPÖ steckt in der Krise und die gesamte Bundesregierung bekommt die Folgen zu spüren. Laut einer neuen „Krone“-Umfrage trauen nur noch 29 Prozent der Österreicher der Regierung zu, die wichtigsten Probleme des Landes zu lösen. Und: Wer hier lebt, weiß, was die Stadt zu bieten hat – jetzt gibt’s dafür sogar internationale Bestätigung! Eine österreichische Stadt zählt bei der Lebensqualität zu den besten der Welt. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.