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Wie AUTODOC Teilesuche und Retoure organisiert

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13.10.2026 16:42
Autoteile online bestellen: So macht AUTODOC die Ersatzteilsuche und Rückgabe einfacher.
Autoteile online bestellen: So macht AUTODOC die Ersatzteilsuche und Rückgabe einfacher.(Bild: AUTODOC)
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Von Promotion Team

Wer ein Ersatzteil online bestellt, will vor allem, dass es zum Auto passt und sich im Zweifel unkompliziert zurückschicken lässt. Der Onlinehändler AUTODOC, der in Österreich unter auto-doc.at verkauft, wurde in einer Verbraucherbefragung in Deutschland ausgezeichnet. Wir haben uns angesehen, wie der Shop Teilesuche und Retoure beschreibt.

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Grundlage ist eine Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ) und des Nachrichtensenders ntv. Der Award „Deutschlands Beste Online-Shops“ wurde am 1. September 2026 in Berlin verliehen. Laut DISQ liegen ihm 67 348 Kundenurteile zu 900 Unternehmen zugrunde. Abgefragt wurden unter anderem Kundenservice, Versand und Retoure sowie Bestell- und Zahlungsbedingungen. In der Kategorie Kfz-Zubehör zeichnete DISQ drei Anbieter aus, AUTODOC ist einer von ihnen. In den DISQ-Listen für 2024 und 2025 wird AUTODOC in derselben Kategorie ebenfalls aufgeführt.

Zur Einordnung: Nach eigenen Angaben ist AUTODOC in 27 Ländern aktiv und bearbeitete 2025 rund 18,9 Millionen Bestellungen für mehr als 9 Millionen aktive Kund:innen.

Im Folgenden ein Überblick darüber, wie AUTODOC Teilesuche und Retoure auf seiner Website beschreibt.

Wie findet man das passende Teil?
Die Suche beginnt mit der Fahrzeugauswahl. Laut AUTODOC steht dafür eine Datenbank mit 85 000 Fahrzeugkonfigurationen von 176 Automarken bereit. Alternativ lässt sich mit den Daten aus dem Zulassungsschein suchen. Auf den Artikelseiten sind technische Angaben aufgeführt, bei Bremsbelägen zum Beispiel Einbauposition, Höhe, Breite und Dicke. Auf der Produktseite ist außerdem angegeben, von wem der Artikel verkauft wird: Steht dort „Verkauft von AUTODOC“, ist das Unternehmen selbst der Verkäufer. Im Sortiment sind laut AUTODOC unter anderem Hersteller wie ATE, Bosch, Continental, Hella, Meyle, Sachs und TRW sowie die Eigenmarken RIDEX, RIDEX PLUS und RIDEX REMAN zu finden.

Bei Fragen bietet der Kundenservice Unterstützung, zu dessen Team laut AUTODOC auch Kfz-Techniker:innen zählen. Mitglieder von AUTODOC PLUS erhalten eine zusätzliche Prüfung von Ersatzteilen: Fachleute gleichen die Fahrgestellnummer mit dem gewählten Teil ab und bieten bei Zweifeln eine Alternative an.

Und wer selbst reparieren möchte?
Für Reparaturen in Eigenregie gibt es im AUTODOC CLUB laut Unternehmen mehr als 20 000 PDF-Anleitungen und rund 4000 Video-Tutorials. Über die Club-App lassen sich zudem Wartungsintervalle im Blick behalten.

Starten lässt sich die Retoure im persönlichen Account, über das Retourenportal (mit Postleitzahl und Bestellnummer) oder über den Kundenservice. Die Teile werden nach Rückerhalt geprüft. 

 Punkt

 Bedingung

 Frist

 200 Tage ab Lieferdatum

 Aktivierung

 im letzten Bestellschritt

 Rücksendekosten

 tragen Kundinnen und Kunden selbst

 Anzahl

 eine Retoure pro Bestellung

 Zustand der Teile

 unbenutzt, unbeschädigt, unmontiert und in   Originalverpackung samt Rechnung

 Ergebnis

 Rückerstattung oder Ersatz, je nach Wunsch

Wichtig zu wissen
Wurde ein Artikel von einem Drittanbieter des AUTODOC MARKETPLACE verkauft, ist er an dessen Adresse zurückzusenden, nicht an AUTODOC. Sendungen an das AUTODOC-Lager können in diesem Fall nicht bearbeitet werden und verzögern die Retoure.

Wo bekommt man Hilfe?
Der Kundenservice für Österreich ist von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr und samstags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. Laut AUTODOC ist Unterstützung in 25 Sprachen möglich.

Fazit
DISQ hat AUTODOC 2026 in der Kategorie Kfz-Zubehör ausgezeichnet. Wer in Österreich bestellt, findet auf auto-doc.at die Suche über Fahrzeugdaten, Beratung durch den Kundenservice und eine optionale verlängerte Rückgabefrist. Diese ist kostenpflichtig, muss im letzten Bestellschritt aktiviert werden und gilt nicht für Reifen und Sperrgut. Es lohnt sich, die Bedingungen vor der Bestellung zu lesen.

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