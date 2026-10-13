Wie AUTODOC Teilesuche und Retoure organisiert

Wer ein Ersatzteil online bestellt, will vor allem, dass es zum Auto passt und sich im Zweifel unkompliziert zurückschicken lässt. Der Onlinehändler AUTODOC, der in Österreich unter auto-doc.at verkauft, wurde in einer Verbraucherbefragung in Deutschland ausgezeichnet. Wir haben uns angesehen, wie der Shop Teilesuche und Retoure beschreibt.