Bahn-Chaos, Kampfflugzeuge und Feiertags-Pech 2027

Zwei entgleiste Güterwagen sorgen am Bahnhof Wiener Neustadt für massive Probleme. Den ganzen Montag müssen Fahrgäste mit Zugausfällen und Verspätungen rechnen. Und: „Krone“-Redakteur Paul Tikal war in Texas, wo Kampfflugzeuge im Akkord produziert werden. Außerdem: Die Vorfreude auf das nächste Jahr bekommt beim Blick in den Kalender einen kleinen Dämpfer. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“, mit Stefana Madjarov.