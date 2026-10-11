Uliana steuert auf grüne Zukunft zu

Nach zwei Jahren in der HAK hat sich Uliana (20) doch für eine technische Lehre entschieden. Im Zuge ihrer Ausbildung zur Prozesstechnikerin bei der voestalpine in Linz lernt sie laufend neue Bereiche kennen. Für die Zukunft hat sie bereits ein klares Ziel vor Augen.
Im mittlerweile vierten Lehrjahr hat Uliana bereits viele Facetten der Lehre kennengelernt. „Prozesstechnik ist ein sehr vielfältiges Berufsfeld. Von Elektrotechnik, über Hydraulik, Steuerungstechnik, bis hin zu Drehen und Fräsen – in unserer Ausbildung ist einfach alles dabei“, erzählt sie.
Ich kann mir gut vorstellen, später einmal im Bereich der neuen Elektrolichtbogenofenanlage zu arbeiten.
Uliana, 20 Jahre, Prozesstechnik-Lehrling
Alle zwei bis vier Wochen wechselt sie innerhalb des Betriebs in verschiedene Bereiche. Als angehende Prozesstechnikerin steuert, überwacht und optimiert die 20-Jährige hochmoderne Produktionsanlagen und sorgt dafür, dass die Herstellungsprozesse effizient, sicher und in hoher Qualität ablaufen. Dabei arbeitet sie oft mit digitalen Steuerungssystemen: „Besonders die Arbeit an den Steuerständen im Kaltwalzwerk gefällt mir.“
Auch für ihre berufliche Zukunft hat Uliana bereits klare Vorstellungen: Sie möchte die Transformation der Stahlproduktion aktiv mitgestalten. „Ich könnte mir sehr gut vorstellen, später einmal im Bereich der neuen Elektrolichtbogenofenanlage, die derzeit in Linz entsteht, zu arbeiten, und damit zu einer umweltfreundlichen Stahlproduktion beizutragen.“
An den oberösterreichischen voestalpine-Standorten werden derzeit etwa 480 Nachwuchsfachkräfte ausgebildet. Rund 20 Lehrberufe stehen zur Auswahl. Alle Infos auf www.voestalpine.com/lehre