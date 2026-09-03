Last-Minute-Buli-Transfers ++ Saison-Aus für Ofner

Die Wiener Klubs kassieren Niederlagen in den Nachtragsspielen, Sebastian Ofner wird die Tennis-Saison frühzeitig beenden und Felix Gall ist zur Halbzeit der Spanien-Rundfahrt weiterhin auf Podestkurs – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Donnerstag, dem 3. September.