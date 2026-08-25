LASK will das Wunder ++ Federers US-Open-Abschied

Der LASK träumt im Rückspiel gegen Celtic Glasgow von der Wende, Gerald Scheiblehner übernimmt das Traineramt beim GAK und Österreichs Tennis-Herren starten gut in die US Open-Qualifikation – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 25. August.