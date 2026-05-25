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4 Unfälle in 3 Stunden

Pfingstsonntag forderte mehrere verletzte Biker

Tirol
25.05.2026 10:00
Vier Männer wurden am Sonntag bei vier Motorradunfällen verletzt (Symbolbild).
Vier Männer wurden am Sonntag bei vier Motorradunfällen verletzt (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Nicole Greiderer
Von Nicole Greiderer

Das schöne Wetter des Pfingstwochenendes hat zahlreiche Motorradfahrer auf die Straßen gelockt. Doch diese leben teils gefährlich, wie vier Unfälle zeigen, die sich am Sonntag innerhalb weniger Stunden in Tirol ereignet haben. Vier einheimische Biker (25 bis 57) wurden dabei verletzt, einer davon schwer. In allen Fällen war ein Auto im Spiel.

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Zum ersten Unfall kam es am Sonntag gegen 11.50 Uhr in Fließ (Bezirk Landeck). In einer Kurve der Piller Landstraße kollidierten ein Pkw und ein Motorrad. Der Biker, ein 57-jähriger Österreicher, wurde über die Leitschiene geschleudert und stürzte rund zehn Meter in den angrenzenden Wald ab. Er wurde verletzt ins Krankenhaus Zams eingeliefert.

Rund zwei Stunden später, gegen 13.50 Uhr, kam es im Zillertal zu gefährlichen Szenen. Als ein Motorradlenker (25) auf der Gerlos Bundesstraße gerade einen Pkw überholen wollte, setzte auch dessen Lenkerin (28) zum Überholen an. Der Motorradfahrer wurde nach links abgedrängt, geriet über den Straßenrand hinaus und kollidierte mit einem Betonsockel. Der Österreicher wurde schwer verletzt ins Krankenhaus Kufstein geflogen. 

Zitat Icon

Durch die Kollision mit dem Betonsockel zog sich der Motorradlenker schwere Verletzungen zu.

Die Polizei zum Unfall in Gerlos

Unfälle auch in Zirl und Jenbach
Auch einem ebenfalls 25-jährigen Biker in Zirl wurde eine halbe Stunde später ein Auto zum Verhängnis. Er wurde auf der B171 vom Pkw eines 58-Jährigen erfasst, der den Wagen vom Bankett zurück auf die Straße lenken wollte. Der Motorradfahrer stürzte, konnte aber selbstständig wieder aufstehen und sein Fahrzeug am Straßenrand abstellen. Zur Abklärung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht.

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Gegen 14.40 Uhr krachte es schließlich wieder im Unterland, diesmal auf einer Kreuzung in Jenbach. Obwohl beide noch zu bremsen versuchten, kollidierten eine abbiegende Autolenkerin (30) und ein 32-jähriger Motorradfahrer. Der Einheimische stürzte und verletzte sich. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus Schwaz.

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