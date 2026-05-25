Pfingstsonntag forderte mehrere verletzte Biker

Unfälle auch in Zirl und Jenbach

Auch einem ebenfalls 25-jährigen Biker in Zirl wurde eine halbe Stunde später ein Auto zum Verhängnis. Er wurde auf der B171 vom Pkw eines 58-Jährigen erfasst, der den Wagen vom Bankett zurück auf die Straße lenken wollte. Der Motorradfahrer stürzte, konnte aber selbstständig wieder aufstehen und sein Fahrzeug am Straßenrand abstellen. Zur Abklärung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik Innsbruck gebracht.