„KRONE ZU MITTAG“

Gewaltserie in Linz, Pokémon-Schatz und Wal Timmy

Krone zu Mittag
16.04.2026 15:04
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In Linz eskaliert die Gewaltserie weiter: Nur wenige Stunden nach einem Axt-Angriff am Südbahnhofmarkt kommt es erneut zu einem blutigen Polizeieinsatz – diesmal in einer Wohnung in Auwiesen. Und: Beim Ausmisten des Dachbodens stolperte Andrew Braund über seine alte Pokémon-Sammlung. Drei Karten entpuppten sich als wahrer Schatz im Wert von fast 28.700 Euro und sollen nun seine Traumhochzeit finanzieren. Und: Besteht etwa doch noch Hoffnung für Wal Timmy? Das und mehr sehen Sie bei Krone zu Mittag, mit Stefana Madjarov.

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