Sinkenden Jobchancen für Menschen mit Behinderung

„Unverhältnismäßige Sparpolitik“

Bei der Caritas Wien und der Lebenshilfe ist man da weniger optimistisch. Sie warnten am Montag vor weiteren Kürzungen bei der Inklusion. Von einer „unverhältnismäßigen Sparpolitik“ war die Rede. Laut Statistik Austria ist jeder fünfte Mensch mit Behinderungen in Österreich aktuell armutsgefährdet. Auch die Arbeitslosigkeit sei gestiegen.