Diskriminierung oder Smart-Meter-Umstellung?

IKB bot Vergleich an, Revision nun beim OGH

Nach dem Urteil erklärte Praxmarer der Gegenseite, ihr Mandant erwarte die Aufforderung zum Dienstantritt sowie die Entgeltnachzahlung. Doch die IKB ging vor dem Obersten Gerichtshof (OGH) in Wien in Revision. Einen Vergleich – statt Entgeltfortzahlung 45.000 Euro „Abgangsentschädigung“ und dafür das Ende des Dienstverhältnisses mit Ende 2024 – hatte Gambarelli zuvor abgelehnt: „Das hieße, dass ich für 45.000 Euro auf meinen erhöhten Kündigungsschutz verzichte. Ich bin 51 Jahre alt, mit 80-prozentiger Behinderung.“ Im letzten Jahr bewarb sich der Italiener vergeblich auf Stellen.