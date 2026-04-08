Teurer Terrorschutz für alle Events in Klagenfurt

Absenkbare Poller am Neuen Platz

Auch am Alten Platz finden heuer fünf Veranstaltungen statt, die „Summer in the City“ heißen werden. Auch dort sind die Schutzwände Pflicht. Während bei den kleineren Veranstaltungen die Betonschutzwände ausreichen, muss am Neuen Platz ein langfristiger Terrorschutz errichtet werden. Dieser sei gerade in Ausarbeitung und soll zumindest 600.000 Euro kosten. Darin sollen sogar absenkbare Poller, die bei einer Veranstaltung einfach hochgefahren werden können, installiert werden.