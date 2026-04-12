Neuer „Tatort“ aus Köln: Toxisches Kinderfernsehen

Frank Anders (gespielt vom bekannten Komiker Max Giermann) ist ein Star. Generationen von Kindern sind mit seiner Fernsehshow „Sachen und Lachen“ aufgewachsen, die er zusammen mit seiner Frau Caro (Silvina Buchbauer) moderiert. Das Programm hat Kultstatus. Doch nun wird der Kameramann Stefan Glück – genannt Happy (Niels Bormann) – ermordet im Kofferraum seines ausgebrannten Autos aufgefunden. Das Kölner „Tatort“-Team Max Ballauf und Freddy Schenk übernimmt die Ermittlungen. Schnell merken sie, dass es hinter den Kulissen der Kindersendung nicht so harmonisch zugeht wie auf dem Bildschirm. Im Gegenteil: Vor allem der bei Kindern so beliebte Frank Anders hat auch eine dunkle Seite. Könnte in diesem toxischen Arbeitsumfeld der Mörder sogar ein Mitglied des Teams sein?