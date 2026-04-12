Neuer „Tatort“ aus Köln: Toxisches Kinderfernsehen

Nur weil es bunt und flauschig ist, muss etwas noch lange nicht harmlos sein. Das erfahren die beiden Kölner „Tatort“-Ermittler in der heutigen Folge „Showtime“ auf die harte Tour. Lesen Sie hier, ob es sich auszahlt, am Sonntagabend einzuschalten.
Frank Anders (gespielt vom bekannten Komiker Max Giermann) ist ein Star. Generationen von Kindern sind mit seiner Fernsehshow „Sachen und Lachen“ aufgewachsen, die er zusammen mit seiner Frau Caro (Silvina Buchbauer) moderiert. Das Programm hat Kultstatus. Doch nun wird der Kameramann Stefan Glück – genannt Happy (Niels Bormann) – ermordet im Kofferraum seines ausgebrannten Autos aufgefunden. Das Kölner „Tatort“-Team Max Ballauf und Freddy Schenk übernimmt die Ermittlungen. Schnell merken sie, dass es hinter den Kulissen der Kindersendung nicht so harmonisch zugeht wie auf dem Bildschirm. Im Gegenteil: Vor allem der bei Kindern so beliebte Frank Anders hat auch eine dunkle Seite. Könnte in diesem toxischen Arbeitsumfeld der Mörder sogar ein Mitglied des Teams sein?
Der heutige Sonntagabendkrimi „Showtime“ (20.15 Uhr, ORF 2) will uns auf relativ plakative Art und Weise lehren, dass man der Fassade eines Menschen nicht immer vertrauen kann. Deshalb muss Klaus J. Behrendt seinen Freddy Schenk binnen kürzester vom fast schon hysterischen Fan zum enttäuschten Griesgram wandeln. Ansonsten lassen sich die beiden sonst so zielstrebigen und intensiven Polizisten eher durch die Handlung treiben, bis sie jedes Teammitglied der verdächtigen Kindersendung durchleuchtet und allerhand Geheimnisse offengelegt haben. Freilich haben lange nicht alle mit dem Mordfall zu tun.
Zum Miträtseln eignet sich der neue Kölner Fall recht gut, doch der Spannungsbogen ist recht flach und es gibt keine einzige Figur, die in dem Film als Sympathieträger taugt. Das sieht den Drehbuchautoren Arne Nolting und Jan Martin Scharf eigentlich nicht ähnlich, denn sie haben bereits das fünfte Drehbuch für das Kölner Team geschrieben. Nächstes Mal bitte wieder zurück zur Hochform – das gilt auch für die beiden Hauptdarsteller.
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