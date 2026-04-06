Feuerwehr findet Katze in verrauchter Wohnung

Brandalarm in Villach. Nachbarn wurden auf eine Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in der Draustadt aufmerksam und alarmierten daraufhin sofort die Einsatzkräfte. Feuerwehrmitglieder konnten einer Katze das Leben retten!
Weil am späten Abend des Ostermontags der Heimrauchmelder aktiv wurde, wurden Nachbarn auf eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrparteienhaus in Villach aufmerksam. Sie schlugen sofort Alarm!
„Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, verschaffte sich ein Atemschutztrupp mittels hydraulischem Türöffner Zutritt zur betroffenen Wohnung“, Einsatzleiter Martin Regenfelder, Kommandant-Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach. Doch Personen wurden zum Glück nicht gefunden.
Katze in Wohnung gefunden
Aber eine Katze befand sich in den verrauchten Räumen. Die wurde vom Atemschutztrupp sofort ins Freie gebracht und ihr konnte damit das Leben gerettet werden.
Die Ursache der starken Rauchentwicklung war laut Einsatzkräfte ein am Herd angebranntes Kochgut. „Dank der Auslösung des Heimrauchmelders und der raschen Alarmierung durch aufmerksame Nachbarn konnte Schlimmeres verhindert werden“, berichtet der Einsatzleiter.
Mieter brachte seine Katze zum Tierarzt
Während des Einsatzes kehrte der Mieter der Wohnung zurück, ihm wurde seine Katze übergeben und er brachte sie zur weiteren Versorgung zu einem diensthabenden Tierarzt nach Feistritz an der Drau.
Von den Einsatzkräften wurde die Wohnung mittels Hochleistungslüfter entraucht. 30 Kräfte der Hauptfeuerwache Villach und der Freiwilligen Feuerwehr Perau mit insgesamt sechs Fahrzeugen sowie die Polizei.
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