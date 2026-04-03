What bothers ORF license fee payers the most

Clear opinion of “Krone” readers

Those paying the mandatory license fee have a clear opinion on all of this. Many take particular issue with the mandatory household fee as well as the salaries: “Unfortunately, the salaries are completely unacceptable. This isn’t just about what someone earns, but rather who has to foot the bill,” writes user KetchupRudi, for example. Dino100 adds: “Every year, when the top salaries are published, it’s the same old drama. But!! Nothing changes at all. On the contrary. It’s getting worse and worse.” Another user agrees: “The fact that conditions are so bad, outrageous, and, to put it mildly, obscene, makes one’s face flush with anger.”