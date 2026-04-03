Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

“Voice of Austria”

What bothers ORF license fee payers the most

Nachrichten
03.04.2026 12:30
Ingrid Thurnher is the interim Director General of ORF and must deal with some legacy issues.
Ingrid Thurnher is the interim Director General of ORF and must deal with some legacy issues.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, stock.adobe.com)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

The “Krone” asked, the “Voice of Austria” answered—in the midst of the major crisis at ORF, we wanted to know what the biggest problems are at Küniglberg. Here’s what bothers Austrians the most.

0 Kommentare

This struck a nerve: Within a few hours of the “Krone”’s call for comments on the current ORF crisis and its consequences, the “Voice of Austria” spoke out loudly: Around 1,000 comments on krone.at and countless emails reached us by Friday evening.

As a reminder: Following the many scandals at ORF, there’s quite a stir at Küniglberg. Director General Roland Weißmann had to resign after allegations of sexual harassment, Security Officer Pius Strobl plans to sue his own company for a 2.4 million euro pension, serious allegations of abuse against a former employee have surfaced, and the “salary kings” list revealed that it is precisely problem cases like former sports director Hannes Aigelsreiter who cash in the most at the state broadcaster (in his case, a gross annual salary of €339,824).

New CEO Ingrid Thurnher, who has taken over on an interim basis, is now tasked with cleaning up the mess.

Ingrid Thurnher is the interim director general of ORF and must deal with some legacy issues.
Ingrid Thurnher is the interim director general of ORF and must deal with some legacy issues.(Bild: Krone KREATIV/Mario Urbantschitsch, stock.adobe.com)

And here’s what our readers say:

Leserkommentar Icon
Leserkommentare
Benutzer Avatar
patricia55
bei, orf gehört ordentlich ausgemistet, weniger personal , normale gehälter, 4000-5000€ netto monatlich reicht , der orf sollte unparteiisch sein, am besten privatisieren , weg mit den zwangsgebühren und einen pay tv draus machen
Upvotes:11
Downvotes:1
Benutzer Avatar
ArbeiterProletariat
Ich würde den ORF aus dem Bundesbudget bezahlen. Allein diese kleine Änderung würde so viel an Hass gegenüber dem ORF bei den Leuten ändern.

Ich bin grundsätzlich für den ORF - wenn etwas wirklich auf der Welt passiert ist es noch immer die beste Quelle (im Gegensatz zu OE24 und co). Aber ich kann auch die Abneigung derer verstehen, die keinen Fernseher haben aber trotzdem die Haushaltsabgabe zahlen müssen.
Upvotes:2
Downvotes:6
Benutzer Avatar
KroneLeser1493488
Es benötigt ein völlig neues ORF-Gesetz wo die Politik in das Aufsichtsgremium niemanden entsenden kann und darf, sowie ein transparentes öffentliches Gehaltsschema wie überall
Upvotes:10
Downvotes:0
Benutzer Avatar
IQ164
die frau thurnher ist nicht zu beneiden, ein goldfisch im haibecken, na gute nacht....
Upvotes:2
Downvotes:9
Benutzer Avatar
wiseacre
Diese Frage ist relativ leicht beantwortet. In dieser Form, wie der ORF jetzt ist, kann sie nur lauten: "Alles". Die Haushaltsabgabe soll bleiben, dann hat man ein kalkulierbares Budget und daraus soll und kann ein Sender gemacht werden, wie in sich die Gründer gedacht haben. Also ein unabhängiger Rundfunk ohne politische Einflußnahme. Nur für ca. 17 Uhr ist es zu früh oder zu spät zum Träumen.
Upvotes:1
Downvotes:9
Benutzer Avatar
Hochgebildeter
Medienminister Babler muss sich umgehend um den ORF kümmern und die notwendigen Reformen in die Wege leiten!
Upvotes:2
Downvotes:0
Benutzer Avatar
junior07
Medienexperten zur Wahl stellen! Die Bevölkerung soll den Generaldirektor wählen dass Volk ist schließlich der Geldgeber dieser Schlangengrube!
Upvotes:7
Downvotes:1
Benutzer Avatar
aufgehts69
Den Stiftungsrat auflösen und hingegen direkt dem Ministerium unterstellen. Die Finanzierung vollständig aus dem Staatshaushalt übernehmen. Die Landesstudios auflösen und stattdessen mobile Sendeteams österreichweit einsetzen. Den ORF als öffentlich rechtlicher Sender, auf ein Programm reduzieren und somit diverse Sendungen und Wiederholungen einsparen.
Upvotes:10
Downvotes:1
Benutzer Avatar
7gscheid
Zu Ihren gestellten Fragen:
- Ja, der ORF braucht dringend tiefgreifende Reformen und zwar Verkleinerung des Aufsichtsrates auf maximal 5 Personen. Politik und Parteien sollten hier ausgeschlossen werden, aber wie und von wem die Auswahl getroffen werden soll, kann ich nicht beantworten.
- Die Person des Generaldirektors spielt keine entscheidende Rolle, nur Medienfachmann müsste er sein.
- Die Parteien sollten im Stiftungsrat überhaupt nicht vertreten sein!
- Die Haushaltsabgabe ist zweifelsfrei gerechtfertigt und könnte unter gleichzeitiger Reduzierung der Werbung sogar erhöht werden?
- Die heutige Rolle soll eines öffentlich-rechtlicher Rundfunks soll -wie schon immer- die objektive Berichterstattung als Ausgleich zu den unerträglichen einseitigen und tendenziellen Verbreitungen der der Privatsender und teilweise der Presse sein.
Upvotes:5
Downvotes:6
Benutzer Avatar
Isogsgleiiwoarsned
Wer über diesen Privilegienstadl Bescheid wissen will, muss nur in die Gesichter der zuletzt namentlich genannten Personen blicken und prompt kennt man sich aus.

Es ist höchste Zeit, diesen Betrieb zu privatisieren und an die Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts anzupassen oder gleich zu schließen nachdem der Nutzen kleiner gleich Null beträgt.
Upvotes:8
Downvotes:0
Benutzer Avatar
KroneLeser2570179
Mach ma weita! Ist der Ruf einmal ruiniert, lebts sich völlig ungeniert!
Upvotes:14
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Peter1069799
Zuerst einmal ein Programm zeigen das den Namen verdient und nicht zu 2/3 aus Wiederholungen besteht. Und Sport dorhin wohin er gehört, auf ORF Soort. Bei einen zwangsfinanzierten Sender darf es keine Werbung geben, beim ORF wird nan nir Werbung geradezu zugeschüttet. Die Gehälter auf 5 Jahre einfrieren.....
Upvotes:4
Downvotes:0
Benutzer Avatar
19erich56
Schön langsam schlägst dem Fass den Boden raus. Und keiner der Verantwortlichen bzw. Politikern tut dagegen etwas. Jeder Polizist, Krankenschwester, Justizwachebeamte, Rettungsdienst, Feuerwehr, Bundesheer etc. hat mehr Verantwortung als diese Manager je haben werden. Außer kassieren.
Upvotes:15
Downvotes:1
Benutzer Avatar
KroneLeser1690103
Dieser Verein gehört abgeschafft ist doch schlimmer als die Kirchensteuer da kann ich wenigstens frei entscheiden dabeibleiben oder austreten. Zwangsgebühren erinnern irgendwie an gewisse Zeiten und sind heute absolut nicht mehr IN
Upvotes:14
Downvotes:0
Benutzer Avatar
elfriede4711
Bildlich: ein bisschen wie ein großer Dampfer. Teuer, langsam – und alle streiten, wer am Steuer steht.
Ich sehe das eigentliche Problem des ORF darin: Er konkurriert nicht mehr mit anderen Sendern, sondern mit YouTube, Netflix & Co. – verhält sich aber noch wie im Kabel-TV-Zeitalter.
Der ORF ist nicht kaputt – aber strukturell aus der Zeit gefallen. Und genau das ist gefährlicher als jede einzelne Krise. Daher: radikal entpolitisieren – sonst bleibt jede Reform Kosmetik. Strukturen aufbrechen – weniger Hierarchie, weniger „so war das immer“. Programm entschlacken – nicht alles für alle machen wollen. Digital zuerst denken – nicht als Pflichtübung nebenbei.
Upvotes:0
Downvotes:4
Benutzer Avatar
KroneLeser2570179
Mach ma weita! Ist der Ruf einmal ruiniert, lebts sich völlig ungeniert!
Upvotes:14
Downvotes:0

Clear opinion of “Krone” readers
Those paying the mandatory license fee have a clear opinion on all of this. Many take particular issue with the mandatory household fee as well as the salaries: “Unfortunately, the salaries are completely unacceptable. This isn’t just about what someone earns, but rather who has to foot the bill,” writes user KetchupRudi, for example. Dino100 adds: “Every year, when the top salaries are published, it’s the same old drama. But!! Nothing changes at all. On the contrary. It’s getting worse and worse.” Another user agrees: “The fact that conditions are so bad, outrageous, and, to put it mildly, obscene, makes one’s face flush with anger.”

Every day, the “Krone” receives hundreds of emails, comments, phone calls, and still a great ...
Every day, the “Krone” receives hundreds of emails, comments, phone calls, and still a great many letters. We want to give all these voices—your voices—an even louder platform, because you are the voices of Austria.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Many also criticize the programming. Poster NINas05 says: “In my opinion, the ORF’s mandatory fees are in no way justified. The programming is simply bad; old movies from years past are constantly being replayed.” Another reader writes: “As always with mandatory memberships, competition falls by the wayside.”

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
03.04.2026 12:30
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf