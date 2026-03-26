Tiroler Initiative: Lernen, mit Geld umzugehen

Grundverständnis über Soll und Haben

„Haushaltsplanung, Kreditentscheidungen, Vorsorge, Investitionen, Zinsen & Co: Finanzwissen ist die Grundlage für erfolgreiches Wirtschaften und eine nachhaltige Lebensplanung. Wer die eigene finanzielle Situation im Blick behalten und sich langfristig absichern will, soll schon früh ein Grundverständnis für Finanzen vermittelt bekommen“, erläuterte Mattle die Grundüberlegung.