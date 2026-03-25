Award, Action, Abenteuer: Familypark startet durch

Perfekter Start in die Osterferien: Der Familypark wurde zum „Besten Freizeitpark“ gekürt und eröffnet die neue Saison am 28. März mit über 30 Attraktionen, zwei Neuheiten und jeder Menge Spaß für die ganze Familie!
Spaß für Groß und Klein
Mit dem Start der Osterferien beginnt am 28. März auch die neue Saison in Österreichs größtem Freizeitpark! Laut ÖGVS-Verbraucherstudien* überzeugt der Familypark sowohl in der Gesamtwertung der Freizeit- und Erlebnisparks als auch in der Kategorie Spaßfaktor. Und das kommt nicht von ungefähr: Über 30 Fahrattraktionen sowie zahlreiche Spiel- und Kletteranlagen sorgen in vier liebevoll gestalteten Themenwelten für einen perfekten Ausflugstag für die ganze Familie.
Neue Attraktionen 2026
Ab Mai 2026 erwarten die Besucher zwei neue Attraktionen:
Der Family-Thrill-Ride „Rotonda“ wirbelt seine Gäste auf einer riesigen, rotierenden Scheibe rasant auf und ab und sorgt dabei für ordentliches Bauchkribbeln und kurze Momente gefühlter Schwerelosigkeit. Gleich daneben lädt der charmante „Wilde Winzer“ besonders die jüngeren Gäste zu einer ersten kleinen Abenteuerreise ein.
Bei den Achterbahnen Rattenmühle und Götterblitz geht es ganz schön rasant zu. Bereits ab 1 Meter Größe können Kinder erste Achterbahnfahrten gemeinsam mit den Eltern erleben. Ob Märchenkarussell, Waldexpress, Leonardos Flugmaschine oder Seedrache - im Familypark gibt es für jedes Alter etwas zu entdecken!
Ein Eventhighlight jagt das nächste
Neben rasantem Fahrspaß begeistert Österreichs größter Freizeitpark die ganze Saison über mit abwechslungsreichen Events für die ganze Familie.
Den Auftakt macht das Osterfest von 4. bis 6. April. Freut euch auf den Osterhasen, Parkmaskottchen Filippo und Minky sowie auf witzige Walking Acts, eine zauberhafte Show und ein spannendes Osterrätsel.
28. März – 1. November
Preise: Tagesticket online ab 37 €
Kinder < 3: gratis
Senioren-Preis ab 60 J. von Montag – Freitag ausg. Feiertage