Sonntagsfrage sorgt für Diskussionsstoff in Tirol

ÖVP und FPÖ rittern – wie berichtet – um Platz eins in Tirol, die SPÖ stürzt ab und kämpft um Platz drei. Das sagen unsere Leser und User dazu.
Die Tiroler FPÖ hat diese klassische Sonntagsfrage beim ifdd – Institut für Demoskopie und Datenanalyse kürzlich in Auftrag gegeben. Demnach hat die ÖVP 32% und die FPÖ 28%, die drei Parteien SPÖ, Grüne und Liste Fritz kämpfen mit je 9% um den dritten Platz, die Neos liegen bei 5% und auch Georg Dornauer würde mit einer eigenen Liste in den Landtag kommen (5%).
Auf die unterschiedlichsten Wege erreichten die „Krone“-Redaktion diverse Reaktionen. Hier ein Auszug davon:
Die eingefleischten SPÖ-Wähler erkennen schön langsam, dass Österreich den Wohlstand verliert.
„KroneLeser3173884“
„Bundesregierung macht nur Eigentore“
„Es wäre dringend notwendig, dass die Blauen das Ruder übernehmen. Und an die Bauern: Förderungen und Privilegien gibt’s unter den Blauen sicher auch“, schreibt Siegmund Fisch. Dass es „an der Zeit für eine Veränderung wäre“, findet auch Christian Mark. „Ich denke, Tirols LH Anton Mattle muss sich keine Sorgen machen – auch wenn die Tiroler angefressen sind, wählen sie ihn. Denn sie haben das ÖVP-Gen in ihrer DNA“, so User „nene50“.
„Krone“-User Andreas Kapfenberger betont: „Leider ist es momentan so, dass die Bundesregierung ein Eigentor nach dem anderen macht. Das wirkt sich aus.“
„Rote nicht nur in Tirol am Ende“
Herbe Kritik an Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) übt User „Dubai500“: „Er ruiniert die SPÖ und niemand will das innerhalb der Partei sehen.“ Ähnlich sieht das „Omicron“: „Die Roten sind nicht nur in Tirol am Ende, sondern auch bundesweit.“ Und „KroneLeser3173884“ schreibt: „Die eingefleischten SPÖ-Wähler erkennen schön langsam, dass Österreich den Wohlstand verliert.“
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