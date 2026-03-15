Sonntagsfrage sorgt für Diskussionsstoff in Tirol

„Bundesregierung macht nur Eigentore“

„Es wäre dringend notwendig, dass die Blauen das Ruder übernehmen. Und an die Bauern: Förderungen und Privilegien gibt’s unter den Blauen sicher auch“, schreibt Siegmund Fisch. Dass es „an der Zeit für eine Veränderung wäre“, findet auch Christian Mark. „Ich denke, Tirols LH Anton Mattle muss sich keine Sorgen machen – auch wenn die Tiroler angefressen sind, wählen sie ihn. Denn sie haben das ÖVP-Gen in ihrer DNA“, so User „nene50“.